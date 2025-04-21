Hakan Fidan’dan Cezayir’de üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Dışişleri Bakanı Attaf ile gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik mesajlar verdi. Fidan, 10 milyar dolarlık ticaret hedefinden savunma sanayi iş birliğine, Filistin'e destekten Libya’daki barış sürecine kadar birçok başlıkta iş birliğini vurguladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Kardeş Cezayir'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildiğini ve kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini ifade etti.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMALAR

Fidan, Tebbun'u bu yıl içerisinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için Türkiye'de ağırlama imkanları olacağını belirterek, Tebbun'un liderliğinde Cezayir'in önemli ekonomik gelişme kaydettiğini söyledi.

Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşlerinin ve izlediği siyasetin büyük oranda önem taşıdığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Cezayir sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarının Cezayir tarafından BMGK'nin gündemine başarıyla taşındığını görmekteyiz."

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderlikleri sayesinde Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurgulayarak, "Liderlerimizin ortaya koyduğu, ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ, karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye de her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesinde ve Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabulünde, "aynı güçlü iradenin" Cezayir tarafında da bulunduğunu büyük bir memnuniyetle gördüğünü belirten Fidan, Attaf ile bugün yaptıkları Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumların katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabilecek adımların görüşüldüğünü söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılabileceğine inanıldığını vurgulayarak, Cezayir'de bulunan 1000'den fazla Türk firmasının ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalanacak anlaşmalarla ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme imkanı olacağını aktaran Fidan, "Cezayir, enerji güvenliği açısından da önemli ortaklarımızdan biridir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayi alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"ORTAK POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Fidan, bu konularda ortak projelere imza atılabileceğine dikkati çekerek, dün Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Başkonsolosluğun Türk vatandaşlarına ve Cezayirlilere en iyi şekilde hizmet vereceğinin altını çizen Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Bu konudaki işbirliğinin daha da kuvvetlendirileceği mesajını veren Fidan, uluslararası platformlarda "Filistinlilerin sesi olmaya" devam edileceğini belirtti.

Fidan, Cezayir'deki görüşmelerde diğer uluslararası konuların da ele alındığını kaydederek, "Libya'da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi ve işleyen bir diyalog geliştirmeye teşvik ediyoruz. Sahel bölgesinde terörizm ve aşırıcılık gibi meselelerin kökeninde yatan sorunların çözülmesi için beraber çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Cezayir'in bölgesel meselelerin suhuletle çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını desteklediğini vurgulayan Fidan, ziyaretinin Türkiye-Cezayir ilişkilerinin daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.