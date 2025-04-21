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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! “Organize Suç Örgütü”

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! “Organize Suç Örgütü”

Kadıköy'deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, “Organize Suç Örgütü” kapsamına alındı.

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İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıkların yargılanması sürerken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi cinayeti soruşturması, “Organize Suç Örgütü” kapsamına alındı.

AİLEYE TEHDİT

Öte yandan Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı..

Tehdit sonrası emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı..

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Minguzzi'nin davasının görüleceği gün ise mezarı tahrip edilmişti...

Ailenin şikayetiyle mezarı tahrip eden şüpheli 67 yaşındaki Duran A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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