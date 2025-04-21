Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile berabere kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig 29. hafta karşılaşmasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı.

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Suudi Arabistan Pro Lig 29. hafta karşılaşmasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Al Shabab'ın gollerini 7. dakikada Podence ile 68. dakikada Al Shwirekh kaydederken Al Hilal'in golleri 31. dakikada Milinkovic-Savic ve 46. dakikada Al Dawsari attı.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında fırsat tepen Al Hilal puanını 62 yaptı ve maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi. Al Shabab ise puanını 51 yaptı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.