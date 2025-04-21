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Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı
Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.Abone ol
Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Sarı kırmızılılar, yeni kontrat durumunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro olan maaşında iyileşmeye gitti.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Torreira, sarı kırmızılılarda 123 maça çıkarken 4 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.