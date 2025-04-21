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Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı

Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Sarı kırmızılılar, yeni kontrat durumunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro olan maaşında iyileşmeye gitti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Torreira, sarı kırmızılılarda 123 maça çıkarken 4 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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