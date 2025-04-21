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Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye 304 bin lira ceza

Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye 304 bin lira ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen 2 kişiye, 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli şefliği ekipleri, ihbar üzerine pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu.

Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur." ifadelerine yer verildi.

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