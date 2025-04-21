Türksat 6A Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Abone ol

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alım töreni gerçekleştirilen Türksat 6A'nın, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliğiyle tarihi bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır. Uzayda güçlü, yerde söz sahibi bir Türkiye hedefi doğrultusunda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve mühendislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türksat 6A'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."