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Premier Lig’e yükselen ilk iki takım belli oldu

Premier Lig’e yükselen ilk iki takım belli oldu

İngiltere Championship'te Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ve Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime iki hafta kala 94 puana ulaşarak Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi. Leeds liderliğini sürdürürken, Burnley ikinci sırada yer aldı.

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Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere 2. futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.

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