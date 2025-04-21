Premier Lig’e yükselen ilk iki takım belli oldu

İngiltere Championship'te Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ve Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime iki hafta kala 94 puana ulaşarak Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi. Leeds liderliğini sürdürürken, Burnley ikinci sırada yer aldı.Abone ol
Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere 2. futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.