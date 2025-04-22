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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Hilal'le 2-2 berabere kaldı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Hilal'le 2-2 berabere kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Hilal'le 2-2 berabere kaldı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Hilal, Al Shabab'ı ağırladı.

Al Shabab, 7. dakikada Daniel Podence'yle öne geçerken Al Hilal, Sergej Milinkovic-Savic'le 31. dakikada beraberliği yakaladı.

Maçın 46. dakikasında Salim ed-Devseri'nin attığı golle Al Hilal, skoru yaptı 2-1 yaptı fakat Al Shabab, Mohammed Al Shwirekh ile bir gole daha bularak maçı 2-2'ye getirdi.

Al Hilal, 62 puanla 2. sırada yer alırken Al Shabab, 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

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