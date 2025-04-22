Hepsiburada'dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap ve oyun desteği

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Suna'nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri'ne kitap ve kutu oyunu desteğinde bulundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, fırsat eşitsizliğini azaltma ve çocukların eğitim-gelişim süreçlerine katkı sunma hedefiyle yürüttüğü, bugüne kadar 250 binden fazla çocuğa eriştiği 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor.

Firma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren Suna'nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri'nin bir yıl boyunca kitap ve kutu oyunu destekçisi oldu.

Kız çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını odağına alan ve bu ihtiyaçlara yönelik kolektif çözümler üreten merkezler, çocukların eğitime, güvenli alanlara ve karar alma süreçlerine erişimini artırma hedefiyle, başta deprem bölgesi olmak üzere, çeşitli illerde hayata geçirdiği programlarla toplumsal dönüşüme katkı sağlıyor.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'ın Antakya ve Güzelburç bölgelerinde faaliyet gösteren merkezler, 10-18 yaş arası çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini kapsayıcı bir yaklaşımla destekliyor. Hepsiburada tarafından sağlanan kitap ve kutu oyunu desteği sayesinde çocuklar, bu merkezlerde eğlenerek öğrenmenin yanı sıra gelişimlerini destekleyen nitelikli içeriklere erişim sağlıyor.

'Bölgede kalıcı işbirlikleri tesis ettik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, deprem felaketinden bu yana bölgede kalıcı işbirlikleri tesis ettiklerini belirtti.

Hepsiburada'nın deprem bölgelerine destek vermeye devam ettiğini aktaran Tanır, 'Deprem felaketinin ardından bölgede yürüttüğümüz destek çalışmalarını sadece acil ihtiyaçlarla sınırlı tutmadık, çocukların eğitim ve gelişim yolculuklarını da odağımıza aldık. Suna'nın Kızları ile bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz işbirliği sayesinde, çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebilecekleri içeriklere erişmelerini destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Tanır, çocukların öğrenme ve gelişme fırsatına rahatça ulaşabilmesinin, geleceğe umutla bakabilmeleri açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, 'Bir Gülüş Yeter projemizle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların hayatına dokunmaya ve fırsat eşitsizliğini azaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bir gülüş yeter, bir gülüş her şeye değer.' değerlendirmesinde bulundu.