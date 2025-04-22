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Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı öldürmüştü! Şükran Kırav: Onun da elinden alsınlar...

Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı öldürmüştü! Şükran Kırav: Onun da elinden alsınlar...

Oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Kırav’ın ailesi, katıldığı programda "Kızımı takıntı hâline getirmişti" dedi. İşte talihsiz kadının ailesinin yaptığı açıklamalar...

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ ile 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kırav arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sevil Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Elif Kırav'a saldırdı. Genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Akdağ daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"YEDİ YILDIR TANIŞIYORLARDI"
Elif Kırav’ın ailesi, ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katıldı. “Adalet yerini bulsun” çağrısında bulunan acılı anne Şükran Kırav, “Yedi yıldır tanışıyorlardı. Çok kıskanç ve agresifti. Kızımı takıntı hâline getirmişti, başkalarıyla arkadaşlık yapmasını istemiyordu. Katilin 12 yaşında kızı varmış. Onu da elinden alsınlar. Benim kızıma yapan, kendi kızına da yapar” diye konuştu.

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav da olay gününe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler. Ablamın 30 bıçak yarası var. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz." diye konuşmuştu.

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