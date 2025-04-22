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Salih Tuna'dan Bülent Arınç'ı çıldırtacak benzetme

Salih Tuna'dan Bülent Arınç'ı çıldırtacak benzetme

Yazar Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek gündem olan Bülent Arınç'ı, Rasim Ozan Kütahyalı'ya benzetti.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, İBB soruşturmasında "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini yanlış olduğunu söylemesi yankı uyandırdı. Arınç, "Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar" dedi.

Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında Arınç'ın ses getiren diploma çıkışını yorumladı. Tuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversite diploması üzerinden yıllar yıllı kollektif itibarsızlaştırma yapıldığında (aklımda kaldığı kadarıyla gıkı) çıkmamıştı. Ama İmamoğlu'nun "diplomasını" geçen gün adeta göğsünü siper edercesine savundu." ifadelerine yer verdi.

"Bir nevi Rasim Ozan Kütahyalı vaziyeti"

Tuna, Arınç'ın kendisini farklı kesimlere sevdirmek istediğini, ancak kimsenin ona değer vermediğini savundu.

Arınç'ı "CHP'ye kayyum atanacak" yalanıyla ortalığı karıştıran, bir dönem "FETÖ'nün medya ayağı" olmakla suçlanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya benzeten Tuna, "Sizin anlayacağınız bir nevi Rasim Ozan Kütahyalı vaziyeti. Bir farkla ki, kimsenin kendisini sevmemesi Rasim'in umrunda değil. Dahası, "Beni ailem seviyor, başka sevgi istemem…" diyerek, kendisini sevmeyenlerin patolojilerine giriş denemesi yapıyor kerata. Bülent Bey öyle değil, kendisini sevdirmek istiyor besbelli. En azından bana kendisini sevdirdi. Ki insanları, hele ki politikacıları hiç sevmem." yorumunda bulundu.

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