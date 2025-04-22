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Menenjit çocuklarda saatler içinde hayati tehlike oluşturabilir!

Menenjit çocuklarda saatler içinde hayati tehlike oluşturabilir!

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjit, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Hızlı ilerleyen ve hayati risk taşıyan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyen Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Ahmet Güzel, menenjitin erken tanı ve aşılama ile önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

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Menenjit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının başında geliyor.

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, hastalığın en sık nedeninin virüs, bakteri ve mantar kaynaklı mikroorganizmalar olduğuna dikkat çekti. Bakteriyel menenjitin saatler içinde ölümcül seyredebileceğine ve bu nedenle erken tanının hayati önemde olduğuna işaret etti. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vaka artışı yaşandığını belirten Güzel, çocukluk çağındaki menenjit vakalarının toplu alanlardaki temas yoluyla hızla yayılabileceğini dile getirdi.

 EN TEHLİKELİSİ BAKTERİYEL OLAN

Menenjitin nedenleri arasında en riskli olanın bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır.” dedi.

Çocuklarda menenjitin yaş grubuna göre farklı belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, “Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik dikkat çekerken; daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar, hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı.” diye konuştu.

 BULAŞTA ORTAK EŞYALAR RİSK YARATIYOR

Ortak kullanım eşyalarının bulaş açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, “Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi nesneleri birbirleriyle paylaşmaları, hatta ağzına götürüp tekrar başkasına vermeleri enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Aynı şekilde elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da gençlerde riski artırıyor.” ifadelerini kullandı. Çocukların toplu ortamlarda el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Güzel, “Ateşi olan veya şüpheli bulgular gösteren çocuklar kesinlikle okula veya oyun alanlarına gönderilmemeli. Hasta bireylerin maske takması ve yakın temastan kaçınması gerekiyor. Ailelerin bu konuda duyarlı olması şart.” olduğunu dile getirdi.

 EN GÜÇLÜ KORUNMA YÖNTEMİ AŞI

Menenjitten korunmada en etkili yöntemin aşılama olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güzel, “Aşı, menenjitten korunmada elimizdeki en güçlü silahtır. Çocukların menenjit aşılarını eksiksiz yaptırmak, bu tehlikeli hastalığa karşı onları korumanın en etkili yoludur.” şeklinde konuştu.

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