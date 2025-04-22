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Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu? Son zamla benzin fiyatını geçti

Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu? Son zamla benzin fiyatını geçti

Petrol fiyatları değişirken pompaya yine zam yansıdı. Bu kez zam motorin fiyatlarına uygulandı. 22 Nisan 2025 itibariyle motorinin litre fiyatı benzin fiyatlarını geçti. Motorinin litre fiyatı son zamla İstanbul'da 45,36 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatları 17 Nisan'da zamlanmıştı ve İstanbul'da benzinin litre fiyatı 45.16 lira.

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Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin, 22 Nisan itibarıyla 98 kuruşluk bir zamla yeni fiyatına kavuştu. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı yeniden 45-46 lira bandına döndü. Yeni zam gece yarısından sonra pompaya yansıdı.

Zam sonrası 22 Nisan itibariyle motorin fiyatları üç büyük ilimizde şöyle:
İstanbul: 45,36 TL
Ankara: 46,17 TL
İzmir: 46,50 TL

Benzin fiyatları ne kadar?

Geçen hafta 17 Nisan günü benzin fiyatlarına zam yapılmıştı. 97 kuruşluk zamdan sonra benzin fiyatları şöyle olmuştu:
İstanbul: 45,16 TL
Ankara: 45,75 TL
İzmir: 46,12 TL

Petrol fiyatları yeniden artışa geçti

Dün 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 65,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,79 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor. 

Trump ne dedi?

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtti.

Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini ifade etti.

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