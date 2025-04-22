Emekli Temmuz 2025 zammı tahminlerden yüksek olacak memur enflasyon farkı arttı

2025 Temmuz Emekli zammı ne kadar? : Temmuz ayında altı aylık enflasyon beklentisi, son dönemde ülkemizde ya­şanan siyasi gelişmeler ve dünyada yaşa­nan olaylar sonrasında beklenenden daha yüksek çıkacak gibi gözükmektedir. Altı aylık enflasyonun yüzde 15’ler civa­rında gerçekleşeceğini tahmin ediyorduk ancak yüzde 20’lere yakın bir enflasyon çıkacakmış gibi gözükmekte, bu durum­da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortala­ma yüzde 20’ler civarında bir atış olacak gibi gözüküyor.