Emekli Temmuz 2025 zammı tahminlerden yüksek olacak memur enflasyon farkı arttı
Temmuz 2025 emekli ve memur zammı beklenenden yüksek olacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 3 aylık enflasyon verilerinin yüksek geldiğini belirterek, emeklinin Temmuz 2025 zammının da yüksek olacağını hesapları. Emekli için rakam veren Özgür Erdursun, memur enflasyon farkını da açıkladı. En düşük emekli aylığı Temmuz 2025 zammıyla 14 bin 469 liradan, 17 bin 500TL'ye çıkacak. Erdursun'un hesabına göre 30 bin lira emekli maaşı alanın Temmuz zammıyla maaşı 36 bin olacak.
Memur ve emekliler Temmuz 2025 zammı için gözlerini Ankara'ya çevirdi. Enflasyon rakamları şimdiye kadar beklenenin üzerinde gelirken, Temmuz zammı da beklenenden yüksek olacak görünüyor. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun 3 aylık enflasyon verilerinden yola çıkarak Temmuz 2025 yılı zammına ilişkin tahminlerini açıkladı. Özgür Erdursun, eriyen maaşlara dikkat çekerek seyyanen zam, intibak ve refah payı isteklerini de gündeme taşıdı.
2025 Temmuz Emekli zammı ne kadar? : Temmuz ayında altı aylık enflasyon beklentisi, son dönemde ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeler ve dünyada yaşanan olaylar sonrasında beklenenden daha yüksek çıkacak gibi gözükmektedir. Altı aylık enflasyonun yüzde 15’ler civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyorduk ancak yüzde 20’lere yakın bir enflasyon çıkacakmış gibi gözükmekte, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 20’ler civarında bir atış olacak gibi gözüküyor.
Memur ve memur emeklisi Temmuz 2025 enflasyon farkı ne kadar?
Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 17-18 gibi bir enflasyon farkı çıkacak gibi gözüküyor. Diğer emekli aylıklarının da aynı oranda artacağını düşünüyoruz.
En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?
En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL’nin 17 bin 250TL-17 bin 500TL arasında olacağını düşünüyoruz. Diğer emekli aylıklarının da aynı oranda artacağını düşünüyoruz.