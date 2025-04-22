CHP'den 23 Nisan kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı. CHP Lideri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında, Birinci Meclis önünde miting yapıp, ardından Anıtkabir’e yürüyecek.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.
Karar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.
Anamuhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.