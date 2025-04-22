Bahçeli erken seçime götürecek iddiası için Şamil Tayyar'dan AK Parti bombası

Mümtazer Türköne'nin verdiği röportajda kurduğu bir cümle ortalığı karıştırdı. Türköne "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” dedi. MHP'nin görüşü olarak lanse edilen bu söze yalanlama gelmeyince AK Parti'de büyük rahatsızlık oluştu. Bu rahatsızlığı da Şamil Tayyar dile getirdi.

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Türkiye dünden beri Ülkücü kökenli ve aynı zamanda Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen yazar Mümtazer Türköne'nin 'erken seçim' sözlerini tartışıyor. Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözlerini kullandı.

MHP yalanlamayınca...

Mümtazer Türköne'nin bu sözlerine MHP'den ya da Devlet Bahçeli'den herhangi bir yalanlama gelmeyince AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı;

-Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum cumhur ittifakı açısından izaha muhtaçtır. Cevabı bulunması gereken soru şu: -Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?

AK Parti rahatsız işler yolunda gitmiyor

Şamil Tayyar TGRT'de katıldığı canlı yayında ise Mümtazer Türköne'nin yalanlanmayan 'erken seçim' iddiasının AK Parti cephesinde büyük rahatsızlık yarattığını belirtti. Şamil Tayyar 'Cumhur İttifakı'nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim' dedi. Şamil Tayyar şunları söyledi:

-"Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle. İktidarın ortaklarından birisinin Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek; bürokrasinin, yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Sistem, çarkın işleyişi tıkanır.

MHP adına izlenimi bıraktı

-Türköne, bu kadar önemli bir problemi MHP adına kamuoyuna taşıyormuş gibi izlenim bıraktı. Çünkü sözlerinde 'yapacak', 'edecek' gibi tamamen hüküm sözleri yer aldı. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şu ana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi. Sadece Sinan Burhan, İsmail Özdemir'i (MHP Genel Başkan Yardımcısı) arıyor. Özdemir, 'Türköne'nin sözleri şahsi düşüncesidir. Devlet Bey'in erken seçim düşüncesi bellidir' diyor.

İttifakta birşeyler yolunda değil

Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor.

Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir."