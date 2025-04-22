Bahçeli'den her satırı olay Özgür Özel ve PKK açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması en uygun seçenektir" dedi. Özgür Özel'in "savaş ilan ederim" sözlerine Bahçeli'den "savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız." yanıtı geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı sürecine; CHP lideri Özgür Özel'in son açıklamalarından, Meclis'te yaşanan Can Atalay tartışmasına kadar birçok konuya değindiği yazılı bir açıklama yaptı.

MHP lideri, terör örgütünün 27 Şubat çağrısının ardından fesih işlemini tamamlayıp, silahları Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini söyledi.

"BU İŞ DAHA FAZLA UZAMAMALI"

Bahçeli, "Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir.

"CHP'NİN MUHALEFETİ KARANLIK BİR SİYASET"

"CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir." diyen Devlet Bahçeli, demokrasi ve hukuk güvenliğinin tehidt altında olduğunu söyledi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin eylemlerini anımsatan MHP lideri, "Öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL DİNGİLİ KIRMIŞ UÇURUMA SAVRULMUŞTUR"

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı’nın “savaş ilan ederim” açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır.

Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır.

Özgür Özel’e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.

Her şeyden önce CHP’nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır.

Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali, kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir.

Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir."

CHP'Lİ KARACA'YA CAN ATALAY TEPKİSİ

Bahçeli, Meclis'te yaşanan Can Atalay tartışmasına da değindi. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okununca, Meclis'te tansiyon yükselmişti.

MHP lideri, kararı okuyan Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti.

Bahçeli, "Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve İç Tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir." dedi.