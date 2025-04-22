Dilan ve Engin Polat'ın araçları bugün satılacaktı! Mahkemeden flaş karar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. Ancak Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu.

İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Buna göre Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların ihalesi durduruldu.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.