Kamyonet uçuruma devrildi! Feci kazada çok sayıda kişi öldü

Pakistan'ın Jamshoro kentinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Abone ol
Dawn gazetesinin haberine göre, Sind eyaletine bağlı Jamshoro kentinde freni boşalan kamyonet uçuruma devrildi.
Yetkililer, kazada kamyonetteki 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.
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