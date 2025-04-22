Oyuncu Sevil Akdağ fenomen Elif Kırav'ı öldürdü! Cinayetin sebebi pes dedirtti
İSTANBUL Fatih'teki cinayeti tüm Türkiye duydu. Oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Elif Kırav’ın vücudunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi. Katil Sevil Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahşice işlenen cinayetin sebebi duyanlara pes dedirtti.
İstanbul Fatih'teki korkunç cinayetin yankıları sürüyor. Oyuncu Sevil Akdağ'ın arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde birlikte dışarıda alkol alan iki arkadaş, akşam saatlerinde Kırav’ın evine geçti. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli Sevil Akdağ, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli Sevil Akdağ, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.