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HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi

HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi

HepsiJET, "Getir Kazan" isimli işbirliği modelini hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir Kazan'ın sunduğu işbirliği modeli sayesinde sisteme dahil olanlar, çevrelerindeki potansiyel kurumsal müşterileri HepsiJET ile tanıştırarak, kazandırdıkları firmalara ait taşınan her bir paket için gelir elde ediyor.

Söz konusu kazanç, ilgili firmanın HepsiJET ile çalışmayı sürdürdüğü süre boyunca devam ediyor. Getir Kazan projesi kapsamında, iş ortağının gelir elde edebilmesi için sisteme kazandırdığı firmanın 1 aylık sürede en az 25 bin lira ciro yapması gerekiyor.

Ayrıca projeye dahil edilen firmaların son 6 ay içinde HepsiJET ile herhangi bir işbirliği yapmamış olması şartı aranıyor. Bu süreçte iş ortaklarına yönelik HepsiJET tarafından, tanıtım faaliyetlerini doğru şekilde yürütebilmeleri için eğitim desteği de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, Türkiye'de e-ticaret lojistiğinin sınırlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Yenilikçi iş modelleriyle sadece müşteri memnuniyetinde değil, iş yapış şekillerinde de fark yaratmaya devam ettiklerine vurgu yapan Alver, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla Getir Kazan projesini hayata geçirdik. Bu proje kendi alanımızda bir ilk olacak. Proje ile sektörel deneyimi yüksek kişilerin kargo-taşımacılık ihtiyacı olan işletmeleri HepsiJET ile buluşturmasını sağlıyoruz. Böylece hem yeni bir işbirliği doğuyor hem de öneren kişiler ek kazanç elde etme fırsatı yakalıyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizle ve hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla sektörde öncü rolümüzü güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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