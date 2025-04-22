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2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu! Diyanet açıkladı

2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu! Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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