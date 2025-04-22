2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu! Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.