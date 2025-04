BM Medeniyetler İttifakı Toplantısı: Egemen Bağış 'Dünya beşten büyüktür' sözünün önemini anlattı

Büyükelçi Egemen Bağış, BM Medeniyetler İttifakı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı, dünyanın öğretilmiş çaresizlik sendromundan çıkarak büyüklüğünün farkına varmasını sağlar. Medeniyetler İttifakı, umutsuzluğa karşı umudun adıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı yüksek düzeyli danışma konseyi Fas’ın Marakesh şehrinde toplandı. Toplantıda dünyanın içinden geçmekte olduğu süreç, Birleşmiş Milletler’in yapısı, Medeniyetler İttifakı projesinin 20. yılında geldiği nokta, dünya barışı için atılması gereken adımlar, Filistin sorununun uluslararası toplum açısından yarattığı endişeler, barış çabalarında eğitimin rolü gibi konular ele alındı. Büyükelçi Egemen Bağış toplantıda söz alarak şunları söyledi:

“• Bu yıl Medeniyetler İttifakı’nın 20. Yıl dönümünü kutluyoruz.



•⁠ ⁠İttifak, umutsuzluk zamanlarında iyi niyetin ve iyimserliğin bir ürünüdür. Yalnız hareket etmenin öne çıktığı bir dönemde çok taraflılığın bir göstergesidir.



•⁠ ⁠İttifak, sözde “medeniyetler çatışması” söyleminin yaygın olduğu bir dönemde başlatıldı, bunu unutmayalım.





•⁠ ⁠Yaklaşık yirmi yıl önce, Türkiye ve İspanya insanlığın kabusu olarak görülen medeniyetler çatışmasına panzehir olması için diyalog ve karşılıklı saygı temelli bir karşı argüman sundu. Başbakan Erdoğan ve Başbakan Zapatero’nun bu barış çağrısına zamanın BM Genel Sekreteri Kofi Annan destek vererek İttifakının bir Birleşmiş Milletler projesine dönüşmesini sağladı.

•⁠ ⁠Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı hem mesajı hem de faaliyetleri bugün de son derece önemini korumaktadır.



•⁠ ⁠Kültürler ve dinler arasında daha fazla anlayış ve saygıyı teşvik etmede hâlâ hayati bir araçtır.



•⁠ ⁠Güvensizlik, yanlış algılar ve nefretten oluşan yükselen dalgaya karşı, çeşitlilik ve karşılıklı saygı temelli tek bir insanlık savunmasında güçlü bir topluluk oluşturduk.



•⁠ ⁠160 üyesi bulunan Dostlar Grubu tarafından da ispatlandığı gibi, İttifak güçlü küresel desteğe sahiptir.



•⁠ ⁠BM Genel Kurulu, farklı genel kurul kararları ile İttifak’a defalarca doğrudan destek vermiştir.



•⁠ ⁠Gelecek İçin Pakt’ta yer alan birçok unsur, İttifak’ın misyonunu oluşturan konularla örtüşmektedir.



•⁠ ⁠İttifak’ın ağı ve etki alanı genişlemiş ve çeşitlenmiştir.



•⁠ ⁠Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisinin aynı zamanda BM Genel Sekreter’in İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanması, İttifak’ın yıllar içinde yürüttüğü değerli çalışmaların takdir edildiğinin memnuniyet verici bir göstergesidir.



•⁠ ⁠Günümüzün yakıcı sorunları, İttifak’ın çalışmalarını daha da anlamlı kılmaktadır.



•⁠ ⁠Günümüzde dünyanın her köşesinde, kültürel çeşitliliğe, dini çoğulculuğa ve karşılıklı anlayışa verilen değerin artırılmasına yönelik artan bir ihtiyaç görmekteyiz.



•⁠ ⁠Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi artış göstermektedir. Bunlar yalnızca daha fazla kutuplaşmaya neden olmakta ve barış, güvenlik ve milletlerimizin refahı açısından yeni tehditler doğurmaktadır.



•⁠ ⁠Günümüz tehdit ve sorunlarının yalnızca devletler arası ya da devlet içi savaşlarla sınırlı olduğunu sanmayalım.



•⁠ ⁠Yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, İslam karşıtlığı eğilimleri ile çeşitli ayrımcılık ve dışlama biçimleri, insan ve devlet güvenliğine, dolayısıyla barışa doğrudan tehdit oluşturmaktadır.



•⁠ ⁠Bu nedenle, İttifak’ın sunduğu sağlam temele dayanarak bu çerçevede eşgüdümlü çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız.



•⁠ ⁠Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun hoşgörüsüzlük ve aşırılıkla mücadelede, barışçıl bir birlikte yaşamı teşvik etmede güçlü araçlar olduğunu kabul etmeliyiz.



•⁠ ⁠İttifak’ı etkin bir çok taraflı iş birliği mekanizması olarak daha da desteklemeliyiz.



•⁠ ⁠Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sonraki Küresel Forum, bu amaca yönelik kıymetli bir fırsat sunacaktır. Bu foruma geniş katılımlı ve devletlerin üst düzey temsili teşvik edilmelidir.

•⁠ ⁠Küresel Görünüm / BM 80



•⁠ ⁠Giderek daha zorlu hale gelen küresel stratejik bir ortamda yol alıyoruz.



•⁠ ⁠İnsanlığın karşı karşıya olduğu zorluklar arttıkça, çok taraflılık ve uluslararası iş birliği her zamankinden daha kritik hale gelmektedir.



•⁠ ⁠Hiçbir ülke, ne kadar güçlü olursa olsun, bu zorluklarla tek başına başa çıkamaz.



•⁠ ⁠Daha iyi, daha eşitlikçi, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya için çok taraflılık bir gerekliliktir.



•⁠ ⁠Bu nedenle, çok taraflılığı yapıcı ve yenilikçi bir şekilde yeniden tasavvur etmenin zamanı gelmiştir.



•⁠ ⁠Uluslararası hukukun ve BM Şartı’nda yer alan temel ilkelerin açıkça ihlal edilmesi hepimiz için moral bozucu olabilir. Ancak, insanlığın on yıllar boyunca inşa ettiği kurallara dayalı sistemden umudu kesme lüksümüz yoktur. Bu sistemin kalbinde BM yer almaktadır.



•⁠ ⁠BM sistemine sahip çıkmalı ve onu itibarsızlaştırma ya da yaşamsal kaynaklarını tüketme çabalarına karşı savunmalıyız.



•⁠ ⁠Üye Devletler olarak, BM’nin hayati rolünü sürdürebilmesi için gerekli araç ve imkanlarla donatılmasını sağlamalıyız.



•⁠ ⁠Bu bağlamda, Genel Sekreter’in son girişimi olan BM80’i, örgütü canlandırmak ve verimsizlikleri ele almak için önemli bir fırsat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece BM, her zamankinden daha güçlü, daha etkili ve daha anlamlı hale gelebilecektir.



•⁠ ⁠Ayrıca, BM’nin çatışma önleme, barışçıl çözüm süreçleri, kriz ve afetlere hazırlık kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan reform çabalarını da destekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tekrar tekrar dile getirdiği gibi DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR ve artık dünyanın öğretilmiş çaresizlik sendromundan çıkarak büyüklüğünün farkına varmasının vakti gelmiştir."