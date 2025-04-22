İkinci el araçta fahiş rakamların önüne geçildi

Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ikinci el araç satışlarında sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçiliyor. e-Devlet üzerinden doğrulama gerektiren sistem, yalnızca araç sahipleri veya yetkilendirdikleri işletmelerin ilan verebilmesine imkân tanıyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin fiyatları dengelediğini ve kayıt dışı ticareti azalttığını belirtiyor.

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İkinci el otomobil sektöründe spekülatif fiyat artışları ve sahte ilanlarla mücadele amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Nisan itibarıyla devreye alındı. e-Devlet üzerinden yetkilendirme gerektiren bu yeni sistem, yalnızca araç sahipleri ya da onların yetki verdiği belgeli işletmelerin ilan verebilmesini sağlıyor. Sektör temsilcileri ise uygulamanın hem tüketiciyi koruduğunu hem de piyasa fiyatlarını daha gerçekçi seviyelere çektiğini belirtiyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ekonomim'in haberine göre yeni düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişilerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Taşıt ilanları, yalnızca araç sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları veya yetkilendirilen oto galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor. Bu doğrulama süreci, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

"FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sistemin ikinci el piyasasında yıllardır beklenen bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Erkoç, pandemi sonrası artan fiyat spekülasyonlarının önüne geçildiğine dikkat çekerek, “Sıfır araçların yüksek fiyatlara satılması, ikinci el piyasasını da etkiliyordu. Ancak sahte ilanlarla köpürtülen bu fiyatlar, yeni sistemle denetim altına alındı” dedi.

Sistemin, hem tüketiciyi hem de sektörde faaliyet gösteren esnafı koruduğunu vurgulayan Erkoç, kayıt dışı ticaretin engellenmesi sayesinde vergi sisteminin de daha sağlıklı işleyeceğini ifade etti. Erkoç, "Vergisiz şekilde ikinci, üçüncü meslek olarak bu işi yapanlar piyasadan çekilecek. Gerçek esnaf, hak ettiği şekilde ticaret yapacak" dedi.

SAHTE İLANLAR TEMİZLENDİ, FİYATLAR DENGELENDİ

Göktaşlar Otomotiv’in sahibi Ömer Göktaş ise geçmişte piyasada sahte ilanlar yoluyla fiyat dalgalanmaları yaratıldığını belirterek, “Bir arabanın ilana konulabilmesi için artık e-Devlet üzerinden tescilinin doğrulanması gerekiyor. Bu, hem galericilerin hem de tüketicilerin korunmasını sağlıyor" diye konuştu.

Göktaş, "Galericilere yönelik 'fiyatları artırıyorlar' yönündeki yanlış algının da bu sistem sayesinde ortadan kalktığını" dile getirdi. Göktaş, “Gerçek ilanlar ve doğru fiyatlamalarla artık vatandaşlar makul seviyelerde araç alabiliyor. Köpük fiyatlar yok oldu” dedi.