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DİSK'ten 'Kadıköy'de 1 Mayıs' eleştirilerine yanıt: Politik gerekçelerimiz var

DİSK'ten 'Kadıköy'de 1 Mayıs' eleştirilerine yanıt: Politik gerekçelerimiz var

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın Kadıköy'de kutlanmasına ilişkin gelen eleştirilere yazılı açıklamayla yanıt verdi. Çerkezoğlu, açıklamasında 1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı’na yapılan çağrının geniş bir mutabakat sonucu alındığını vurgulayarak “Ölü taklidi yapmıyoruz, politik gerekçelerimiz var” dedi.

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile aldıkları ortak kararla, 1 Mayıs kutlamaları için Kadıköy İskele Meydanı’na yapılan çağrıya yönelik eleştirilere yanıt verdi.

DİSK'in, 2025 yılı 1 Mayısına uzanan yolu aylar öncesinden planlamaya başladığı belirtilen açıklamada, eleştiriler üzerine kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedildi.

1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı’na yapılan çağrının geniş bir mutabakat sonucu alındığı vurgulanan açıklamada, "Sonuç olarak biz, toplantı tutanaklarına da yansıyan bu geniş mutabakata uygun davrandık, sorumluluğunu aldık. Bugün de bu mutabakatın arkasında duruyor, “ölü taklidi” yapmıyor, politik gerekçelerini anlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye işçi sınıfının onurlu mücadele tarihinde önemli bir yer tutan 1 Mayıs, sadece bir gün değil; aynı zamanda tarihsel bir bellektir, kolektif bir iradedir. DİSK olarak bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle, 2025 yılı 1 Mayıs’ına uzanan yolu aylar öncesinden planlamaya başladık.

İki ayrı Başkanlar Kurulu toplantısıyla sendikalarımızın işyerlerinden, temsilcilerimizden ve üyelerimizden yükselen seslerini dinleyerek, geniş katılımlı bir istişare süreci sonunda yol haritamızı oluşturduk. Hayat pahalılığına, ücretlerin baskılanmasına, gelirde-vergide ve ülkede artan adaletsizliklere karşı biriken tepkileri ve taleplerimizi alanlara taşımak için çalışmalara başladık.

Bu hazırlık süreci içerisinde, iktidarın demokrasiyi ve halk iradesini hedef alan girişimleri 2025 1 Mayıs’ının önemini daha da arttırdı. Halkın yükselen adalet ve demokrasi mücadelesini, emeğin gündemleriyle de büyütme ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından, örgütümüzün görüş ve beklentilerini netleştirdikten sonra KESK, TMMOB, TTB, diğer emek-meslek örgütleri ve siyasi yapılarla yürüttüğümüz temaslar sonucu, ülke sathında olabildiğince yaygın ve olabildiğince kitlesel 1 Mayıs’ları örgütlemek için ortak bir mutabakat sağladık.

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