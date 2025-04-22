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Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks arabaları için yeni karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks arabaları için yeni karar

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Listeden çıkardı

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

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