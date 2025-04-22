Kedileri beslemeye gitti gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Bursa'dan gelen haber korkunç...Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusunun kesici aletle öldürüldüğü belirlendi. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kayıkhane Sokak'taki apartmanın bahçesinde kedileri beslemeye giden Müşerref Sabitoğlu, hayvanların hareketsiz yattığını fark etti.

Buradaki 10 kediden 8 yavrunun kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gören Sabitoğlu, durumu polise bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattığı öğrenildi.