Toyota yeni hafif ticari araç modellerini satışa sundu

Toyota, Hilux, Proace City ve Proace City Cargo'dan oluşan modellerine ek, yeni hafif ticari modelleri Proace Verso ve Proace Cargo'yu satışa sundu.

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Toyota, yeni hafif ticari araçlarını İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıttı. Marka, yeni segmentlerde yer alan Proace modellerini ürün gamına ekleyerek geniş bir yelpazeye sahip hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu. Orta ölçekli van segmentinde yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu.

Ayrıca mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilci olarak öne çıkacak. Gelecek dönemde satışa sunulacak Proace Max Kamyonet ise markanın kamyonet segmentindeki temsilcisi olacak.

7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap etmeyi hedefliyor.

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso tanıtıma özel 1 milyon 890 bin liradan ve Proace Cargo ise tanıtıma özel 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Ayrıca tanıtım dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler için 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası başlatıldı.

Yeni Proace Verso ile konforlu seyahat

Türkiye'de satışa sunulan 9 kişilik yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek Proace Cargo modelleri, tasarımıyla öne çıkıyor.

Özellikle transfer ve müşteri taşıma ihtiyacı olan firmalar için tercih olarak öne çıkan Proace Verso, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. Tanıtıma özel fiyatlarla sunulan Proace Verso, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının bulunmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla kullanıcılara sunuldu.

Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Proace Verso, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip.

Proace Verso'da standart olarak 10 inç dijital gösterge ekranı, 10 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, E-Toggle Vites Seçici, bağımsız kontrol edilen arka bölge kliması, ısıtmalı deri direksiyon, Karartılmış/Perdeli Arka Camlar ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Ön ve arka park sensörlerine sahip model, aynı zamanda 180 derece açıya sahip geri görüş kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor.

Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri mevcut.

Proace Verso Passion X-Pack'te ise standart donanımlara ek perdeli panoramik cam tavan, otomatik sürgü kapılar ve eller serbest giriş sistemi bulunuyor. Verimli 2.0 L 180 HP dizel motora sahip model, 8 ileri konforlu bir sürüş sağlayan otomatik şanzımanla eşleştirildi. Proace Verso, 5 bin 331 milimetre uzunluğu, 1924 milimetre genişliği, 1910 milimetre yüksekliği ve 3 bin 275 milimetre aks aralığına sahip.

Ölçüleriyle ideal bir yaşam alanı sunan araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3'üncü sıra koltuklar katlanmışken 2 bin 400 litrelik ve ikinci sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3 bin 300 litrelik bir hacim elde ediliyor.

Proace Verso, titanyum gri, kozmik siyah, platin gri, kadife yeşil ve buz beyaz gövde renkleri olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni Proace Cargo

Orta boy van segmentinde yer alan ve yük taşıma odaklı Proace Cargo, KOBİ'ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalar için ideal özelliklere sahip.

Türkiye'de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin liradan satışa sunulan Yeni Proace Cargo, kolay kullanımı ve üst düzey yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ile dijital sistemlerle donatılan model, ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla bağlantıda kalma imkanı sunuyor.

2,0 L 145 HP güç üreten dizel motor ile sunulan model, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Ek olarak katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor.

Yeni model, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6 bin 600 litrelik hacmiyle ve 1360 kilogram sürücü hariç istiap haddi ile dikkati çekiyor.

180 derece açılabilen arka kapıları ve sağ/sol sürgü kapıları her koşulda yüklemeyi kolaylaştırırken, yükleme alanını maksimize eden Smart Cargo sistemi katlanabilir ön yolcu koltuğunun yanı sıra yük bölümünde bulunan kapak ile birlikte yükleme uzunluğunu ekstra 1162 milimetre artırıyor.

Güvenliğinden ön plana çıktığı yeni Proace Cargo'da Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Model, buz beyaz, titanyum gri, platin gri ve kozmik siyah renkleriyle tercih edilebiliyor.

Yeni Proace Max mayısta Türkiye'de

Toyota, ürün gamını büyük boy van segmentinde yer alan yeni Proace Max modeliyle de genişleterek, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını ileri taşımayı hedefliyor.

Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin en büyük üyesi olan yeni model, uzun şasili versiyonuyla mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak yeni Proace Max, panel van ve kasalı kamyonet olarak iki farklı seçeneğe sahip olacak.

Proace Max'in panel van versiyonu, 5 euro palet kapasiteli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kilogram sürücü hariç istiap haddi, 270 derece açılabilen arka kapıları, sağda sürgü kapısı, kargo bölümünde LED aydınlatma gibi özellikleriyle farklı taşıma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyük arka kapıları ve düşük eşik yüksekliği, kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Tüm taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen 180 HP güce sahip 2,2 litrelik dizel motora sahip Proace Max, 6 ileri manuel şanzımanla müşterilerin beğenisine sunulacak.

10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelere sahip Proace Max, standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri, 16 inç çelik jantları ve geri görüş kamerasına sahip.

Ayrıca bir çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğuyla mobil ofis özelliği ve ön konsolda ev tipi 230V priz de kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor.

LED gündüz farları ve mat siyah ön panjurla şık bir ön yüze sahip yeni Proace Max, standart olarak sunulan gelişmiş Toyota Safety Sense güvenlik sistemleri de araç içi güvenliğini sağlıyor.

Ticari araçta Toyota farkı ve 10 yıla kadar garanti avantajı

Toyota, binek araçlarında olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamı Toyota Garanti ON programı kapsamında yer alıyor.

Bu sayede aracın her periyodik bakıma girmesiyle birlikte 10 yıl/160 bin kilometreye kadar garantiye ücretsiz olarak sahip olmak mümkün. Bununla birlikte Toyota Professional ticari araç kullanıcıları, servis vale hizmeti ve online servis randevusu gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorlar.