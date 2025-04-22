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THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi

THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul'dan bugün ve yarın yapılması planlanan Trabzon ve Rize seferleri, bu kentlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon ve Rize seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon ve Rize meydanlarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Trabzon / Trabzon-İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821. İstanbul-Rize / Rize-İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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