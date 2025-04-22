Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı temsilcilik dahil yükümlülüklerini yerine getirmeyen platform ve satıcılara Türkiye’den erişim yasağı getirilebilecek. Temsilciliği bulunmayan popüler Çin alışveriş sitesi Temu'nun kapanıp kapanmayacağı ise merak konusu oldu.

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için incelemeleri yapmaya başladı. İnceleme, temsilcilik ve diğer yükümlülükleri kapsıyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platform ve satıcılara Türkiye’den erişim yasağı getirilebilecek.

NTV'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle, BTK’ya erişim yasağı için bildirimde bulunabilecek ve mahkeme kararıyla erişim engellenebilecek.

Temsilci zorunlu

1 Nisan’dan bu yana Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için Türkiye’de bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu.

Yönetmelik, iktisadi temsilci zorunluluğu yanında e-ticaret yoluyla Türkiye’de bir malın arz edilebilmesi için bir dizi kural daha getiriyor. Promosyon dahi olsa Türkiye’de yerleşik bir nihai kullanıcıyı hedefleyen ürün "piyasada bulundurma" olarak sayılıyor.

Bu kapsamda ürüne yönelik Türkçe dil seçeneği olması, TL olarak fiyat gösterilmesi, Türkiye’deki adreslere teslimat yapma seçeneği verilmesi de zorunluluklar arasında bulunuyor.

Temu kapanacak mi?

Popüler Çin alışveriş sitesi ise piyasada revaçta. 2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu'nun ülkemizde temsilcisi bulunmuyor.

Temu'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği iddialar arasında yer aldı. Bakanlıktan ise konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.