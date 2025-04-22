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Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!

Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Adliyede soruları cevapsız bırakan Kerimcan Durmaz beraatını isterken, mahkeme duruşmayı erteledi.

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Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz 20 Şubat tarihinde tahliye edildi. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

KERİMCAN DURMAZ BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Durmaz, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilinin beyanlarına katılarak eksik hususların giderilmesini istediler.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep ettiyse de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazı cevabının gelmediğinden cevabın beklenerek eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevabın beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Durmaz, ‘'Yargılama süreci devam ediyor o yüzden konuşmam pek uygun olmaz, teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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