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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyadaki paylaşımında CHP'ye kayyum atanacağını ve 2 belediyeye operasyon düzenleneceğini iddia etmişti. Paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kütahyalı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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İddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan'da, sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor." şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Şüphelinin, "halk arasında endişe korku veya panik yaratma saikiyle paylaşımları yaptığı" belirtilen iddianamede, Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi bulunduğu, söz konusu paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği ve bir çok sosyal medya kullanıcısınca alıntılanarak paylaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

İddianamede, Kütahyalı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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