İsmet Taşdemir tarihe geçti!

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK ile Süper Lig’e yükselen İsmet Taşdemir, bu sezon da Kocaelispor'u aynı başarıya taşıyarak Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, bunu başaran 8. isim oldu.

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Kocaelispor’un başında gösterdiği performansla takımı Süper Lig’e taşıyan İsmet Taşdemir, tarihi bir başarıya imza attı. Sezon başında Ertuğrul Sağlam’la yola çıkan yeşil-siyahlılarda görevi devralan Taşdemir, ikinci yılında ikinci kez bir takımı Süper Lig’e çıkararak adını elit teknik direktörler listesine yazdırdı.

BODRUM’DAN SONRA KOCAELİ'Yİ SÜPER LİG'E TAŞIDI

2022-2023 sezonunda Bodrum FK’yı Süper Lig’e taşıyan Taşdemir, 2023-2024’te Kocaelispor’un başında aynı başarıyı tekrarladı. 2016-2017’de MKE Ankaragücü’nü 2. Lig’den 1. Lig’e çıkaran deneyimli hoca, böylece kariyerinde 3 büyük terfiye imza atmış oldu.

TARİHTE SADECE 7 İSİM BAŞARABİLMİŞTİ

Taşdemir, Türk futbol tarihinde üst üste iki sezon Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan teknik direktörler arasında yer aldı. Bu başarıyı daha önce yalnızca Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez yaşamıştı.

ALTIPARMAK ZİRVEDE TEK BAŞINA

Üst üste Süper Lig’e yükselen teknik adamlar içinde yalnızca Mehmet Altıparmak, art arda üç sezonda bunu başarmayı bildi. Altıparmak; 2017-2018’de Erzurumspor FK, 2018-2019’da Gaziantep FK ve 2019-2020’de Hatayspor’la bu başarıya ulaştı.

Süper Lig'e Taşıyan İsimler ve Sezonlar

Kadri Aytaç: Orduspor (1974-75), Mersin İY (1975-76)

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor (1986-87), Adanaspor (1987-88)

Erdem Tuğal: Zeytinburnuspor (1988-89), Bakırköyspor (1989-90)

Yılmaz Vural: Eskişehirspor (1994-95), Sarıyer (1995-96)

Metin Diyadin: Orduspor (2010-11), Kasımpaşa (2011-12)

İbrahim Üzülmez: Ç. Rizespor (2017-18), Gençlerbirliği (2018-19)