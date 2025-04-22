Fenerbahçe'nin bomba aday listesi! Jose Mourinho yerine kim gelecek?
Fenerbahçe'de gözler geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili kararda...Portekizli ismin sarı lacivertlilerden ayrılması durumunda yerine kimin geçeceği merak konusu... Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarının belli olduğu iddia edildi. İşte o liste...
Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de hem yönetime hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki büyük.
Taraftarlar değişim çağrısında bulunurken, Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği sezon sonunda belli olacak.
Öte yandan Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilere yolları ayırması durumunda yerine kimin geçeceği tartışma konusu oldu. Portekizli ismin koltuğu için düşünülen isimler sızdı, dört hoca adayı üzerinde durulmaya başlandığı iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; bu isimlerden birisi Carlo Ancelotti. Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen deneyimli teknik adamın sarı lacivertlilerin başına geçebileceği konuşuluyor.