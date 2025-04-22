BIST 9.306
DOLAR 38,26
EURO 43,88
ALTIN 4.249,14
HABER /  DÜNYA

Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo

Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo

Almanya’da yapılan bir anket, 23 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerden sonra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oylarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Abone ol

Forsa şirketinin RTL ve NTV televizyon kanalları için yaptığı ankette, AfD’nin oy oranı yüzde 26’ya yükseldi.

Böylelikle birinci konumda bulunan AfD, bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

Genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alan ve 2 ay içinde oy oranını 5,2 puan artıran AfD, Forsa şirketinin 1 Nisan’daki anketinde yüzde 24 oy oranına sahip olmuştu.

Genel seçimde yüzde 28,6 ile birinci çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise ankette yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı.

CDU/CSU'nun koalisyon hükümeti kurmak için anlaştığı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 15 oldu. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD'nin oy oranı da 1,4 puan düştü.

Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan Yeşillerin oyu yüzde 11'e gerilerken Sol Partinin oy oranı da 0,2 puan artarak yüzde 9'a çıktı.

Öte yandan AfD’nin seçmen potansiyelinin yüzde 30’un üzerinde olduğu aktarılan ankette seçmenlerin yüzde 22’sinin ülkede CDU/CSU ile SPD arasında kurulacak hükümetin iyi yönetim sergilemediği durumunda AfD’ye oy vermeyi düşünebileceği kaydedildi.

AfD Eş Başkanı Alice Weidel, sosyal medya platformu X'ten anket sonuçlarını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, AfD'nin zirvede kalmaya devam ettiğini belirterek, "Büyük desteğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
Alfa Romeo, 100 bininci Tonale modelini üretti
Alfa Romeo, 100 bininci Tonale modelini üretti
Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması
Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması
Kartlı ödemeler martta yüzde 48 arttı!
Kartlı ödemeler martta yüzde 48 arttı!
Toyota yeni hafif ticari araç modellerini satışa sundu
Toyota yeni hafif ticari araç modellerini satışa sundu
Garanti BBVA, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü art arda 6. kez kazandı
Garanti BBVA, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü art arda 6. kez kazandı
ING Leasing'de üst düzey atama
ING Leasing'de üst düzey atama