Polis 'sevgili eşim ve kızım size büyük bir borç bırakıyorum' deyip intihar etti

İSTANBUL'da bir polis aracının içinde intihar etti. Esenler İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli olan polis memuru, eşi ve kızına bıraktığı intihar mektubunda 'büyük bir borç yükü bıraktığını' yazdı.

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İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru U. M. Namlı aracının arka koltuğunda dün akşam saat 20.00 sıralarında kendine ait beylik tabancası ile intihar etti. Ekiplerin olay yerine geldiğinde hayatta olduğu tespit edilen polis memuru U. M. Namlı, Bağcılarda bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Namlı'nın durumuna ilişkin kesin bilgi henüz alınamadı ancak hastaneye kaldırıldığı sırada hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Size yüklü borç bıraktım özür dilerim

Polis memuru Namlı'nan aracında yapılan incelemeler sonucunda geride bıraktığı intihar mektubu bulundu.



Eşi ve çocuğundan 'umutlarını ve geleceklerini çaldığı' için özür dilediğini ifade eden Namlı, bıraktığı borç için ise ayrıca özür diledi. İntihar ettiği aracın satışından gelece tutarın dahi borcun küçük bir kısmını karşılayacağını ifade eden Namlı, reddi miras yapılmasını istedi.

2018 yılından bu yana polis olarak görev yaptığı belirlenen Namlı'nın 9 Nisan'dan beri düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve herhangi bir psikopatoloji bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.