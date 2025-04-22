BIST 9.323
DOLAR 38,26
EURO 43,87
ALTIN 4.223,36
HABER /  GÜNCEL

Polis 'sevgili eşim ve kızım size büyük bir borç bırakıyorum' deyip intihar etti

Polis 'sevgili eşim ve kızım size büyük bir borç bırakıyorum' deyip intihar etti

İSTANBUL'da bir polis aracının içinde intihar etti. Esenler İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli olan polis memuru, eşi ve kızına bıraktığı intihar mektubunda 'büyük bir borç yükü bıraktığını' yazdı.

Abone ol

İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru U. M. Namlı aracının arka koltuğunda dün akşam saat 20.00 sıralarında kendine ait beylik tabancası ile intihar etti. Ekiplerin olay yerine geldiğinde hayatta olduğu tespit edilen polis memuru U. M. Namlı, Bağcılarda bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Namlı'nın durumuna ilişkin kesin bilgi henüz alınamadı ancak hastaneye kaldırıldığı sırada hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Size yüklü borç bıraktım özür dilerim

Polis memuru Namlı'nan aracında yapılan incelemeler sonucunda geride bıraktığı intihar mektubu bulundu.


Eşi ve çocuğundan 'umutlarını ve geleceklerini çaldığı' için özür dilediğini ifade eden Namlı, bıraktığı borç için ise ayrıca özür diledi. İntihar ettiği aracın satışından gelece tutarın dahi borcun küçük bir kısmını karşılayacağını ifade eden Namlı, reddi miras yapılmasını istedi.

2018 yılından bu yana polis olarak görev yaptığı belirlenen Namlı'nın 9 Nisan'dan beri düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve herhangi bir psikopatoloji bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli Temmuz 2025 zammı tahminlerden yüksek olacak memur enflasyon farkı arttı
Foto Galeri Emekli Temmuz 2025 zammı tahminlerden yüksek olacak memur enflasyon farkı arttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!
Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!
Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo
Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
Alfa Romeo, 100 bininci Tonale modelini üretti
Alfa Romeo, 100 bininci Tonale modelini üretti
Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması
Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması
Kartlı ödemeler martta yüzde 48 arttı!
Kartlı ödemeler martta yüzde 48 arttı!
Toyota yeni hafif ticari araç modellerini satışa sundu
Toyota yeni hafif ticari araç modellerini satışa sundu