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HSK'ya üye seçim süreci başlıyor: 101 aday başvuru yaptı

HSK'ya üye seçim süreci başlıyor: 101 aday başvuru yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi süreci bugün başlıyor. Beş HSK üyeliği için 101 aday başvuruda bulundu.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dokuz üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Dokuz üyenin dördü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek. Geriye kalan beş üye ise Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak seçimle belirlenecek.

Beş üyenin üçü, Yargıtay üyeleri arasından, biri Danıştay üyelerinden, biri ise hukuk alanında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Bu kapsamda, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyon ilk toplantısını saat 15.00'te gerçekleştirecek.

Beş HSK üyeliği için Meclis'e 101 aday başvuruda bulundu.

Karma komisyon aday sayısını 15'e indirecek.

Genel Kurul'a bildirilecek 15 aday arasından Mayıs ayında yapılacak seçimle HSK'nın beş yeni üyesi belirlenecek.

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