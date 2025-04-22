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İBB gösterilerinden 49 kişi halen tutuklu iddiasıyla ilgili açıklama

İBB gösterilerinden 49 kişi halen tutuklu iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili "49 kişinin halen tutuklu olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili '49 kişinin halen tutuklu olduğu' iddiası doğru değildir. İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılma suçundan yargılanmaktadır. Sanıklardan sadece 14'ü 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu yargılanmakta olup diğer sanıklar tutuksuz yargılanmaktadır. Sosyal medya hesapları aracılığıyla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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