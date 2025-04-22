Fatih Altaylı Mümtazer Türköne hatasıyla rezil oldu! Beyni sulanmış dediler

Mümtazer Türköne T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajdaki erken seçim iddiası ile gündeme oturmuştu. Fatih Altaylı Youtube yayınında bu konuya daldı. Mümtazer Türköne'nin Türkgün Gazetesi yazarı olduğunu sanan Altaylı, bu hatasıyla dillere düştü. Türkgün yazarı Burak Özcan, "belli ki beyni sulanmış' dedi.

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Politika ve medya alemi ülkücü kökenli akademisyen yazar Mümtazer Türköne'nin T24'e verdiği röportajla çalkalandı. Gündeme oturan röportajda öne çıkan Türköne'nin "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözleri oldu.

Türkgün Gazetesi yazarı sanıyor

Fatih Altaylı da gündeme oturan Türköne açıklamalarını Youtube kanalında yorumladı. Dersine pek çalışmayan Altaylı, Mümtazer Türköne'nin Türkgün gazetesi yazarı sanıyordu. Yorumunu ve 'erken seçim' açıklamasını da bu açıdan yorumladı. Oysa Mümtazer Türköne Türkgün gazetesinde yazmıyordu. Kendi sitesinde yazılarını yayınlayan Türköne, olay yaratan söyleşiyi de T24 sitesinden Cansu Çamlıbel'e vermişti.

İşte Fatih Altaylı'yı dillere düşüren Türköne gafı:

Belli ki beyni sulanmış...

Fatih Altaylı'nın Mümtazer Türköne cehaletini yakalayan Türkgün yazarı Burak Özcan, X'teki hesabından dalgasını geçti ve şunları yazdı:

-Çok muhterem @fatihaltayli... Ya Türkgün’de Mümtazer Türköne adlı bir yazar yoksa ne olacak? Bence siz gazeteciliği bırakmak için Cumhur İttifakı’nın yeniden kazanmasını beklemeyin… Belli ki beyin sulanması ilerlemiş, ayrıca tedavisine geç kalınmış olabilir, bizden söylemesi…