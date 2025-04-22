BIST 9.325
DOLAR 38,26
EURO 43,86
ALTIN 4.214,30
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı Mümtazer Türköne hatasıyla rezil oldu! Beyni sulanmış dediler

Fatih Altaylı Mümtazer Türköne hatasıyla rezil oldu! Beyni sulanmış dediler

Mümtazer Türköne T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajdaki erken seçim iddiası ile gündeme oturmuştu. Fatih Altaylı Youtube yayınında bu konuya daldı. Mümtazer Türköne'nin Türkgün Gazetesi yazarı olduğunu sanan Altaylı, bu hatasıyla dillere düştü. Türkgün yazarı Burak Özcan, "belli ki beyni sulanmış' dedi.

Abone ol

Politika ve medya alemi ülkücü kökenli akademisyen yazar Mümtazer Türköne'nin T24'e verdiği röportajla çalkalandı. Gündeme oturan röportajda öne çıkan Türköne'nin "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözleri oldu. 

Türkgün Gazetesi yazarı sanıyor

Fatih Altaylı da gündeme oturan Türköne açıklamalarını Youtube kanalında yorumladı. Dersine pek çalışmayan Altaylı, Mümtazer Türköne'nin Türkgün gazetesi yazarı sanıyordu. Yorumunu ve 'erken seçim' açıklamasını da bu açıdan yorumladı. Oysa Mümtazer Türköne Türkgün gazetesinde yazmıyordu. Kendi sitesinde yazılarını yayınlayan Türköne, olay yaratan söyleşiyi de T24 sitesinden Cansu Çamlıbel'e vermişti.

İşte Fatih Altaylı'yı dillere düşüren Türköne gafı:

Belli ki beyni sulanmış...
Fatih Altaylı'nın Mümtazer Türköne cehaletini yakalayan Türkgün yazarı Burak Özcan, X'teki hesabından dalgasını geçti ve şunları yazdı:

-Çok muhterem @fatihaltayli... Ya Türkgün’de Mümtazer Türköne adlı bir yazar yoksa ne olacak? Bence siz gazeteciliği bırakmak için Cumhur İttifakı’nın yeniden kazanmasını beklemeyin… Belli ki beyin sulanması ilerlemiş, ayrıca tedavisine geç kalınmış olabilir, bizden söylemesi…

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarına inanmak çok zor böylesi ilk kez oldu çeyrek 7 bini aştı, ABD'li bankanın dediği erkenden oldu
Foto Galeri Altın fiyatlarına inanmak çok zor böylesi ilk kez oldu çeyrek 7 bini aştı, ABD'li bankanın dediği erkenden oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
İBB gösterilerinden 49 kişi halen tutuklu iddiasıyla ilgili açıklama
İBB gösterilerinden 49 kişi halen tutuklu iddiasıyla ilgili açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması o isme 'çürük' dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması o isme 'çürük' dedi
Polis 'sevgili eşim ve kızım size büyük bir borç bırakıyorum' deyip intihar etti
Polis 'sevgili eşim ve kızım size büyük bir borç bırakıyorum' deyip intihar etti
Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!
Kerimcan Durmaz davasında yeni karar!
Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo
Almanya'da partilerle ilgili anket sonuçları açıklandı ürküten tablo
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen ceza belli oldu
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
İsmet Taşdemir tarihe geçti!
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Temu kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı harekete geçti
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi