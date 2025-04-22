Altın fiyatlarına inanmak çok zor böylesi ilk kez oldu çeyrek 7 bini aştı, ABD'li bankanın dediği erkenden oldu
Altın fiyatlarına bakan gözlerine inanmıyor. Rekor üstüne rekor kıran altında bir ilk daha gerçekleşti ve çeyrek altın 7 bin lirayı aştı. Borcu olan ve düğün yapacaklar kara kara düşünürken, yatırımcı ise resmen uçuşa geçen fiyatlara sevindi . Güvenli liman altında son fiyatlar nasıl? Altın yükselişini sürdürecek mi merak ediliyor.
Altın fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş var. ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilim altın fiyatlarının tırmanmasına neden oluyor. Gram altın ve çeyrek altında görülmemiş rakamlar bugün tabelalara yansıdı.
Gram, çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı 4 bin 280 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 200 liradan satılıyor.
Öte yandan ABD'li dev banka Citi'nin altın fiyatlarına yönelik tahmini dikkatleri çekmişti. Banka geçtiğimiz günlerde ons altın tahminini yükselmiş ve üç ay için ons altın hedef fiyatını 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkarmıştı.
Citi'nin tahmini erken gerçekleşti. Antının ons fiyatı bugün sabah saatlerinde 3 bin 500 doları test ederek rekor tazeledi ve ardından 3 bin 485 dolar seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.