Altın fiyatlarına inanmak çok zor böylesi ilk kez oldu çeyrek 7 bini aştı, ABD'li bankanın dediği erkenden oldu

Altın fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş var. ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilim altın fiyatlarının tırmanmasına neden oluyor. Gram altın ve çeyrek altında görülmemiş rakamlar bugün tabelalara yansıdı.