Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı

Zonguldak’ta bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı.

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Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki üç katlı binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Ahmet Çakmak (70), olay yerinde bulunan otopark görevlisi Hakan Bahadır tarafından evden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.