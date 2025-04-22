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Bakan Kurum’dan “Kanal İstanbul” iddialarına yanıt

Bakan Kurum’dan “Kanal İstanbul” iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutköy’deki TOKİ sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 250 bin konutluk projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu vurgulayarak, “Bu konutlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir, hiçbirinin yabancıya satılması söz konusu değildir” dedi. CHP lideri Özgür Özel’in “konutlar Araplara satılacak” iddiasına tepki gösteren Kurum, bu sözleri iftira olarak niteledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı, projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. “Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.” dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. “Bu Kanal İstanbul Projesidir.” diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar.

Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir.

O 24 BİN KONUTUN SAHİBİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel! “O konutlar Araplara satılacak.” iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz.

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