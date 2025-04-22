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Trump: Netanyahu ile tüm konularda aynı taraftayız

Trump: Netanyahu ile tüm konularda aynı taraftayız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran ve ticaret dahil birçok konuyu görüştüklerini belirterek, tüm başlıklarda aynı tarafta olduklarını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından "her konuda aynı tarafta oldukları" mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.

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