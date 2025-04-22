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Altay’dan tarihi çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e

Altay’dan tarihi çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e

2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Altay, son üç sezonda üst üste lig düşerek yeniden 3. Lig’e geriledi. Kepez Spor’la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, mali krizler, puan silme cezaları ve transfer yasağıyla sarsılarak profesyonel futbolun en alt seviyesine düştü.

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İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, son yıllardaki düşüşünün üzüntüsünü yaşıyor.

2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, son 3 yılda 3. kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt kategorisi olan 3. Lig'e kadar geriledi.

Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 32. hafta mücadelesinde Kepez Spor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve bitime 2 hafta kala son olarak 2017 yılında yer aldığı 3. Lig'e 8 yıl aradan sonra dönüş yapmış oldu.

Sportif başarısızlık çöküşü getirdi

Türkiye’nin en üst seviyesi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda mücadele eden Altay, ligi 18. sırada tamamlayıp 1. Lig’e düştü.

Bir yıl kümede kalmayı başardığı 1. Lig'den de geçen sezon düşen siyah-beyazlılar, bu sezon da 2. Lig'e veda etmek zorunda kaldı.

Geçmiş sezonlarda yapılan borçlardan dolayı sürekli puan silme cezaları alan İzmir ekibi, mali ve sportif açından adeta çöküşe geçti.

Toplam borcunun 800 milyon TL'nin geçtiği belirtilen Altay’da eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana yaklaşık 3 yıldır transfer gerçekleştiremedi.

Yaşanan bu krizden şirketleşerek çıkmayı hedefleyen Altay, yatırımcı bulamayınca hedeflediği sonuca ulaşamadı.

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