BIST 9.312
DOLAR 38,25
EURO 43,80
ALTIN 4.189,44
HABER /  DÜNYA

Filipinler açıklarında şiddetli deprem

Filipinler açıklarında şiddetli deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao açıklarında, Endonezya'nın Talaud Adaları yakınlarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Abone ol

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları yakınlarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün güneydeki Mindanao'daki Pondaguitan bölgesinin 269 kilometre açıklarında ve Talaud Adaları yakınlarında olduğunu duyurdu.

İLK GELEN BİLGİLER 

Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan’da turistlere saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da turistlere saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Altay’dan tarihi çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e
Altay’dan tarihi çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e
Van’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
Van’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
Bakan Kurum’dan “Kanal İstanbul” iddialarına yanıt
Bakan Kurum’dan “Kanal İstanbul” iddialarına yanıt
Trabzonspor-Göztepe maçını çocuklar ücretsiz izleyebilecek
Trabzonspor-Göztepe maçını çocuklar ücretsiz izleyebilecek
MSB kaynakları: Eurofighter uçaklarının alım süreci devam ediyor
MSB kaynakları: Eurofighter uçaklarının alım süreci devam ediyor
HSK'ya üye seçim süreci başlıyor: 101 aday başvuru yaptı
HSK'ya üye seçim süreci başlıyor: 101 aday başvuru yaptı
İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri
İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri
Şakir Paşa Ailesi hakkında yeni karar
Şakir Paşa Ailesi hakkında yeni karar
Şeytanın aklına gelmez! FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre oldu: "Hava durumu" detayı...
Şeytanın aklına gelmez! FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre oldu: "Hava durumu" detayı...
Fatih Altaylı Mümtazer Türköne hatasıyla rezil oldu! Beyni sulanmış dediler
Fatih Altaylı Mümtazer Türköne hatasıyla rezil oldu! Beyni sulanmış dediler
Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı