Yıldız futbolcu, yalan makinesine bağlandı! Eğer aklanmazsa...

Chelsea’nin 70 milyon Euro’ya transfer ettiği Mudryk’in doping testinin pozitif çıktığı iddiaları üzerine Shakhtar CEO'su Sergei Palkin açıklama yaptı; Mudryk’in yalan makinesi testinden geçtiğini belirterek suçun kasıtlı olmadığını savundu. Suçlu bulunması halinde Shakhtar’ın 30 milyon Euro ceza ödemesi gündemde.

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Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye 70 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mudryk'in başı doping iddiasından belada... Shakhtar CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozisitf çıktığı için sahalardan uzak kalan Mudryk hakkında açıklamalarda bulundu.

"YALAN MAKİNESİNE BAĞLADILAR"

Mudryk'in yalan makinesine bağlandığını söyleyen Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AKLANMAZSA 30 MİLYON EURO CEZA ÖDEYECEK

Ukraynalı yıldız futbolcunun doping testinden suçlu olduğu ortaya çıkarsa, Shakhtar 30 milyon Euro ceza ödeyecek.