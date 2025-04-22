Galatasaray, Konyaspor'u 5 golle geçerek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90+1. dakikada Yusuf Demir kaydetti. Konyaspor'un tek golünü 53. dakikada Pedrinho attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Konyaspor turnuvaya veda etti. 14 Mayıs'ta oynanacak final maçında Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak.

Konyaspor 1 - 4 Galatasaray

90'Hakem Ali Yılmaz son düdüğü çaldı ve deplasmanda rakibini 5-1 mağlup eden Galatasaray finale yükseldi.

90'Oyuna sonradan giren Yusuf Demir, Frankowski ile başlayan atakta rakip yarı ceza sahasında topla buluştu. Yerden sağ köşeye sert vuruşunda skoru 5-1'e getirdi.

83'Top direkten döndü! TÜMOSAN Konyaspor gole çok yaklaştı. Arka direkte Adil'in vuruşu direğin dışına çarparak auta gitti.

62'Prip'in sağ kanattan pasında Aleksic topu ceza sahasına doğru çevirdi. Kademede Davinson Sanchez vardı.

57'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahayı hızla geçip rakip ceza sahasında etkili oluyor. Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği için hazırlık var.

55'GOL! Mertens'in pasında rakip yarı sahada Roland Sallai soğukkanlılıkla rakibini çalımlayıp yerden şutuyla kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

53'GOL! Yusuf Erdoğan'ın yerden sert pasında topla buluşan Pedrinho, sağ köşeye vuruşuyla kaleci Günay'ı mağlup etmesini bildi. Konya'da fark 2'ye indi.

47'GOL! Rakip yarı sahada topla buluşan Sallai'nin uzak mesafeden şutu ağlara gitti.

45'Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen ve Lucas Torreira'nın golleriyle deplasmanda önde olan taraf.

45'İlk yarının son bölümüne iki dakika ilave edildi.

42'GOL! Korner organizasyonunda Sallai'nin ortasında Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz çıkardı. Dönen topta Lucas Torreira sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

36'Günay'ın olduğu ceza sahasına atılan maddeler nedeniyle oyun geçici süreliğine durakladı. Maç bir dakika kadar sonra devam etti.

26'GOL! Mertens'in ortasında Osimhen topu ağlara gönderdi ve deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

25'Mertens'in sağ köşeden korner atışında Konyaspor savunma hattı hata yapmadı. Topu yarı sahaya kadar gönderdiler. Ancak gol geldi.

24'Oyun Frankowski'nin yere düşmesiyle geçici süreliğine durakladı. Frankowski, Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeledeydi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy Galatasaray lehine faul kararı verdi.

22'Yusuf Erdoğan'ın uzun ve isabetli pasında topla buluşan Kramer sol çapraza kadar indi. Yerden şutunda Günay başarılıydı.

21'İkili mücadelede başarılı olan Osimhen topu ileri uçtaki Sallai'ye iletti. Konyaspor savunması hata yapmadı.

18'Sallai ceza sahası önünde topla buluştu. Sağa çekip topu köşedeki Victor Osimhen'e iletmek istedi. Savunmanın müdahalesi ve degajla oyun kaldığı yerden devam ediyor.

17'Galatasaray bu dakikalarda rakip yarı sahasında kısa paslarla ceza sahasına ilerlemeye çalışıyor.

15'Sallai'nin uzaktan şutu yerden auta gitti.

13'Yayıncı kuruluşta, hakemin "iyi olduğunu" belirttiği bilgisi paylaşıldı.

13'Dördüncü Hakem olarak devam eden Abdullah Buğra Taşkınsoy, haberleşme ekipmanlarını teslim ederek maça devam edemedi.

11'Konyaspor Melih İbrahimoğlu ile orta alanda etkili oldu. Yusuf Erdoğan'a pasını da iletti. Erdoğan'ın ortası ise farklı şekilde auta çıktı.

8'Yusuf Erdoğan sol köşeden ceza sahasına bir orta gönderdi. Kramer kafa vuruşuna çıktı fakat Davinson Sanchez topu Günay'a gönderdi. Oyun, degajla devam etti.

5'Sallai hızla rakip yarı ceza sahasına girdi. Topu arka direkteki Victor Osimhen'e göndermek istedi ancak kaleci Deniz tek hamlede kontrol etti.

4'Konyaspor bu dakikada kaleci Günay'a baskı yaptı. Günay topu Frankowski'ye göndermesine karşın hakem Ali Yılmaz, 'elle müdahale' olduğunu belirtti.

1'Ali Yılmaz ilk düdüğü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde ilk 45 dakika başladı.

Maçın başlamasına dakikalar kala maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un taşikardi sebebiyle maça çıkamayacağı öğrenildi. Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalacak, Taşkınsoy ise 4. hakem olarak görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Sallai, Lemina, Mertens, Yunus, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer