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Narkokapan-Ankara operasyonunda tutuklu sayısı 620'ye ulaştı

Narkokapan-Ankara operasyonunda tutuklu sayısı 620'ye ulaştı

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında uyuşturucu ticaretiyle suçlanan zanlılardan 620'si tutuklandı. Operasyon çerçevesinde ifade ve sorgulama işlemleri halen devam ediyor.

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 "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 620'ye yükseldi.

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 620'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

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