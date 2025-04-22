Erdoğan ve Şerif'ten ortak açıklama: Türkiye-Pakistan işbirliği güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın Filistin konusunda birlikte çalışacaklarını belirterek, terörle mücadeledeki güçlü işbirliklerine dikkat çekti. Şerif ise Erdoğan'a övgüde bulunarak, Türk halkının geleceği için yaptığı büyük mücadeleye değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının başında iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesine vurgu yaparken "Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi, ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği, bölgelerimizdeki barış ve istikrara önemli katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ve Pakistan'ın Filistin konusunda birlikte çalışacaklarını ifade ederek "1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin tesisi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ın terörle mücadeledeki yerine vurgu yaparak " Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu.