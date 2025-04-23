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Trump Orta Doğu turuna çıkıyor! Tarih belli oldu

Trump Orta Doğu turuna çıkıyor! Tarih belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaretin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.

Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.

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